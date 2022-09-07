За восемь месяцев 2022 года в Челябинской области совершено 6300 преступлений, связанных с телефонными мошенничествами и кражами с банковских карт. Жулики похитили у южноуральцев более 800 млн рублей. Об этом в среду, 7 сентября, было сообщено на пресс-конференции с участием представителей полиции, Центробанка и общественных организаций.
По словам замначальника уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области Дениса Загидуллина, самой распространенной схемой кражи денег со счетов остаются звонки от самозваных сотрудников банков. На них приходится каждое шестое подобное преступление, и они же наносят людям самый серьезный ущерб.
«Из 800 млн рублей, похищенных телефонными мошенниками, половина приходится на звонки от „сотрудников банков“», — уточнил Денис Загидуллин.
От отметил, что целевой аудиторией злоумышленников все чаще становятся молодые, образованные, экономически активные граждане в возрасте от 20 до 50 лет, пользующиеся современными средствами коммуникации. По-прежнему страдают от посягательств и пожилые пенсионеры, но им чаще всего звонят «попавшие в аварию родственники» с просьбой дать денег на возмещение ущерба. Передача средств по этой схеме обычно происходит через курьера наличными, а не путем перевода.
По словам начальника платежных систем и расчетов челябинского отделения Уральского ГУ Банка России Людмилы Паниной, мошенники сейчас используют 10—15 схем незаконного завладения деньгами россиян.
Например, человеку могут позвонить через мессенджер и попытаться убедить его в том, что некто пытается изменить номер мобильного телефона, привязанный к личному кабинету, или перевести деньги с банковского счета. Для отмены этих операций «менеджер» просит сообщить секретные данные банковской карты, одноразовые коды из SMS-сообщений или логин и пароль от личного кабинета.
Еще одна новая схема — звонок якобы от оператора сотовой связи. Абоненту говорят, что к его номеру была подключена платная услуга, и для ее отключения просят сообщить данные, позволяющие перехватить управление телефоном и похитить деньги со счетов, к которым он привязан. С той же целью может использоваться легенда об истечении срока действия договора на услуги сотовой связи.
Третья схема подразумевает звонок от мнимых полицейских или сотрудников Центробанка об утечке личных данных и риске кражи денег со счетов. Для спасения средств их предлагают перевести на «безопасный счет» в Центробанке.
Людмила Панина отметила, что в общении со своими жертвами злоумышленники активно используют специальную терминологию и приемы социальной инженерии. Человека намеренно вводят в состояние стресса, когда ему трудно оценивать ситуацию критически и он верит всему, что ему говорят.
«Многие люди впоследствии рассказывают, что они находились в состоянии транса. Людям не дают завершить разговор до тех пор, пока они не сообщат преступникам нужные данные или не переведут деньги», — предупредила представитель Банка России.
Чтобы не попасть в сети психологических манипуляций, Людмила Панина советует бросать трубку при малейшем подозрении, что звонит мошенник.
Директор АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Олег Гербер считает, что отвечать на звонки с незнакомых номеров вообще не нужно.
«Я могу вас заверить, что в 99% процентах случаев, когда вам неожиданно звонят с незнакомого номера и это не какой-нибудь спам, то звонят именно мошенники. Через различные информационные кампании, через графические материалы и видеоролики мы пытаемся донести до людей, что отвечать на такие звонки не нужно. Да, есть определенный риск пропустить какой-то важный звонок. Но поверьте, если человеку нужно, он найдет иной способ с вами связаться. Есть мессенджеры, SMS, в конце концов», — пояснил Олег Гербер.
В рамках своей информационной кампании Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию, где жители Челябинской области могут получить консультацию, как себя вести, если подозрительный телефонный разговор по тем или иным причинам все-таки состоялся. Горячая линия работает по номеру *1593.
Недавно ИА «Первое областное» рассказывало, как 69-летний житель Южноуральска перевел мошенникам все свои сбережения в размере 1,2 миллиона рублей. При этом мужчина сказал полицейским, что знал о мошеннических схемах.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес