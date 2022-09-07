Жители Челябинской области в 2022 году перевели телефонным мошенникам более 800 млн рублей

Половина похищенного досталась лжесотрудникам банков

«Из 800 млн рублей, похищенных телефонными мошенниками, половина приходится на звонки от „сотрудников банков“»,

— уточнил Денис Загидуллин.

«Многие люди впоследствии рассказывают, что они находились в состоянии транса. Людям не дают завершить разговор до тех пор, пока они не сообщат преступникам нужные данные или не переведут деньги»,

— предупредила представитель Банка России.

«Я могу вас заверить, что в 99% процентах случаев, когда вам неожиданно звонят с незнакомого номера и это не какой-нибудь спам, то звонят именно мошенники. Через различные информационные кампании, через графические материалы и видеоролики мы пытаемся донести до людей, что отвечать на такие звонки не нужно. Да, есть определенный риск пропустить какой-то важный звонок. Но поверьте, если человеку нужно, он найдет иной способ с вами связаться. Есть мессенджеры, SMS, в конце концов»,

— пояснил Олег Гербер.