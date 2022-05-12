Жители Челябинской области стали чаще искать работу

При этом уровень безработицы в регионе за год упал вдвое

В апреле 2022 года южноуральцы разместили на сайте по поиску работы hh.ru на 15% больше резюме, чем год назад, сообщило уральское представительство компании HeadHunter. Между тем, по данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, уровень безработицы в регионе за год снизился более чем в два раза. Эксперты считают, что эти показатели друг другу не противоречат.

Изучив более 72 тысяч резюме южноуральцев, служба исследований HeadHunter выяснила, что сильнее всего выросла активность соискателей в профессиональной сфере «Инсталляция и сервис»: количество резюме увеличилось на 276% к прошлому году. Также чаще стали искать работу маркетологи и рекламщики (+35%), административный персонал (+31%), ИТ-специалисты (+29%), представители сферы туризма и ресторанов (+22%), специалисты по закупкам (+20%), строители (+11%), специалисты по продажам (+10%), бухгалтеры (+1%) и юристы (+1%).

Примечательно, что уровень безработицы в Челябинской области сейчас самый низкий за последние годы. На 1 мая 2022 года в регионе числилось 17 792 безработных — в два с лишним раза меньше, чем год назад (36 479 человек).

Управляющий партнер рекрутингового агентства «ТИРС» Екатерина Карпенко не видит противоречия между официальными цифрами и данными hh.ru.

«Безработные — это те, кто состоят на учете и получают пособие. А на работных порталах резюме размещают люди, у которых есть работа, но они ищут другие варианты. В последнее время в экономике произошло достаточно много изменений, которые заставляют людей искать более надежные и стабильные источники дохода. Кроме того, по моим наблюдениями, соискатели всегда активизируются в канун майских праздников и перед Новым годом», — прокомментировала Екатерина Карпенко.

Хотите знать, какие специалисты сейчас наиболее востребованы у работодателей Челябинской области? Читайте об этом в материале Первого областного информагентства.