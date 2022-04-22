Предприятия Южного Урала чаще всего ищут электромонтеров и арматурщиков

Самый низкий спрос — на бухгалтеров, экономистов и юристов

Более 29 тысяч вакансий открыто в настоящее время на предприятиях Челябинской области. Самыми востребованными сейчас являются электромонтеры-линейщики по монтажу воздушных линий высокого напряжения и арматурщики, сообщил во время прямого эфира на платформе «Объясняем. Челябинская область» руководитель главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов.

По словам Владислава Смирнова, зарплата у таких специалистов почти 60 тысяч рублей. В списке наименее востребованных у работодателей оказались бухгалтеры, экономисты и юристы.

Глава управления по труду и занятости отметил, что уровень безработицы в Челябинской области сегодня даже ниже, чем в доковидный период. Сейчас безработными числятся около 17,4 тысячи человек. Для сравнения: год назад их было более 40 тысяч. Все сообщения о массовых сокращениях на предприятиях Челябинской области Владислав Смирнов опроверг.

«Мы ведем каждодневный ежечасный мониторинг. Реагируем на все, вплоть до отдельных публикаций в соцсетях. То есть мы пытаемся и на такие вещи выходить. Ни одна из таких публикаций пока не подтвердилась за последние два месяца», — подчеркнул он.

О том, как безработные и попавшие под сокращение в Челябинской области могут бесплатно переучиться на новую специальность, читайте в нашем материале.