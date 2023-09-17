Жители Челябинской области смогут увидеть комету Нисимура

К Земле она подлетает раз в несколько сотен тысяч лет

Сегодня, 17 сентября, вечером жители Челябинской области смогут увидеть комету Нисимура. Она подходит максимально близко к Земле раз в 437 тысяч лет, поэтому можно смело сказать, что южноуральцы станут очевидцами уникального события. Подробнее рассказали аналитики сервиса «Яндекс. Погода».

«Обычно комета, приближаясь к Солнцу, начинает таять, благодаря чему формируется газовый хвост зеленого цвета. Именно его смогут увидеть жители большинства сибирских и уральских городов. Особенно хорошо комета будет видна за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода»,— рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Жителям Челябинска и других городов области повезло: сегодня наблюдается переменная облачность, а значит, есть все шансы увидеть зеленый хвост кометы. Особенно ярким он будет в районе 20 — 21 часа по челябинскому времени.

В августе жители Челябинской области могли наблюдать звездопад Каппа-Цигниды и метеорный поток Персеиды.