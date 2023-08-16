Жители Челябинской области смогут увидеть последний летний звездопад

От других он отличается особенно яркими метеорами

В ночь с 17 на 18 августа жители Челябинской области смогут увидеть последний летний звездопад Каппа-Цигниды. В пик метеорного потока в час будет падать до десяти метеоров. Руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин рассказал, когда и как лучше наблюдать за падающими метеорами.

По его словам, в Челябинске и других городах Урала в ночь на 18 августа ожидается ясная погода, поэтому увидеть звездопад можно будет невооруженным глазом. Падающие метеоры будут похожи на яркие полосы. Самым ярким будет звездопад в районе часа ночи по местному времени.

«Метеорный поток будет хорошо виден за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Для наблюдения за ним однозначно стоит выехать на природу. У звездопада Каппа-Цигниды особенно яркие метеоры. Кроме того, это последний метеорный поток лета, который можно застать в хорошую погоду»,— рассказал Александр Ганьшин.

Повезет и жителям Поволжья: там также обещают ясную погоду без осадков.

В ночь на 12 августа южноуральцы наблюдали метеорный поток Персеиды. Тогда, по словам астрономов, метеоры падали каждую минуту.