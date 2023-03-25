Жители Челябинской области смогут наблюдать парад планет 28 марта

В одну линию выстроятся пять планет

Во вторник, 28 марта, после захода солнца жители Челябинской области смогут увидеть парад планет. В одну линию выстроятся сразу пять планет, сообщает газета «Известия».

На небольшом участке неба друг за другом выстроятся Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера. Лучше всего будут видны Меркурий и Юпитер, чуть хуже — Венера и Марс. Уран можно будет увидеть только с помощью бинокля или телескопа.

В начале марта жители региона могли наблюдать сближение Венеры и Юпитера. Подробнее об этом событии можно прочитать здесь.