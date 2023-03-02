Жители Челябинской области 2 марта увидят максимальное сближение Венеры и Юпитера

Редкое небесное явление можно будет сфотографировать даже на смартфон

Сегодня, 2 марта, в небе над Челябинской областью близко сойдутся две очень ярких вечерних «звезды» — Венера и Юпитер. Нужно будет очень постараться, чтобы их не заметить, но у любознательных могут возникнуть вопросы. Поэтому ИА «Первое областное» узнало для своих читателей все самое важное об этом романтическом (сближение все-таки) и абсолютно безопасном для землян астрономическом явлении.

Две планеты появятся над горизонтом после захода солнца, в западной части неба. Они будут находиться всего в половине углового градуса друг от друга, что соответствует видимому диаметру полной Луны. Это очень близко. Учитывая, что Венера и Юпитер — самые яркие ночные светила после Луны, зрелище обещает быть запоминающимся. Космическое «танго» даже можно будет заснять на обычный смартфон, чьей камеры, как правило, не хватает, чтобы сфотографировать звезды в условиях городской засветки.

Столь близкое соседство двух небесных тел может насторожить, но в реальности, конечно, никакого сближения не будет. Расстояние между орбитами Венеры и Юпитера — 670 млн километров, то есть в семь раз больше, чем от Земли до Солнца. Просто сегодня вечером планеты окажутся в точках пространства, близких к лучу зрения земного наблюдателя. Никакой опасности ни для них, ни тем более для нас.

Юпитер, как известно, самая большая планета Солнечной системы. Но из-за того, что он гораздо дальше от нас, чем Венера, последняя будет сверкать заметно ярче. Не перепутайте. Кстати, если вооружиться биноклем, то вокруг Юпитера можно будет увидеть несколько светящихся точек. Это самые большие спутники гиганта: Ганимед, Европа, Ио и Каллисто.

Венера и Юпитер сближаются уже несколько дней. Многие южноуральцы наверняка обратили внимание на два близко расположенных светила, которые загораются раньше других звезд. На прошлой неделе две эти планеты и Луна выстраивались в одну линию — в Сети можно найти немало фотографий этого парада. Божественную пару можно будет видеть рядом до середины марта, но уже не в таким близком соседстве.

Люди активно обсуждают необычное явление в социальных сетях, а в некоторых регионах обрывают тревожными звонками телефоны экстренных служб, видимо приняв яркие планеты за корабли пришельцев или секретное американское оружие. В Челябинской области, по данным МЧС, таких звонков не зафиксировано. Наверное, после метеорита южноуральцы уже ничего не боятся и ничему не удивляются.