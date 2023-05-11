Жители Челябинской области просят вывезти мусор из своих дворов

Жалобы в соцсетях фиксирует Центр управления регионом

Жители Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Копейска и Троицка продолжают жаловаться на горы мусора на контейнерных площадках. Баки с отходами не вывозят несколько дней, в некоторых уже завелись крысы. В ИА «Первое областное» разбирались в ситуации.

В Центре управления регионом отметили, что жалобы на переполненные баки составляют топ-3 обращений на прошедшую неделю.

Из более 3 тысяч обращений южноуральцев в социальных сетях ЦУР выделил самые массовые. Так, более 600 жалоб посвящено благоустройству, затем состоянию дорог. На третьем месте — 470 жалоб с 1 по 9 мая — переполненные мусорные баки.

«ЦУР заметил десятки постов с просьбами вывезти мусор. Жители региона отмечают, что баки стоят переполненными по несколько дней. Больше всего таких сообщений поступило из Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Копейска и Троицка», — отметили в центре.

ИА «Первое областное» уже разбиралось в жалобах чебаркульцев на переполненные баки. Тогда представители регионального оператора по обращению с ТБО принесли свои извинения горожанам. Причиной захламленных контейнерных площадок в городе стал сломанный мусоровоз. Сегодня в городской мэрии отметили, что вывоз мусора начат.

Однако забитые мешками, отходами и старым хламом контейнерные площадки «украшают» и другие города. Челябинцы пожаловались на нашествие крыс возле переполненных баков в районе областной больницы и автовокзала.

«Мы платим за вывоз мусора, который не осуществляется должным образом. Уже завелись крысы, а рядом находится больница и автовокзал. Адреса: напротив Салтыкова, д. 1, возле Шаумяна, 39/1, Шаумяна, 96, Карпинского, 96», — это одна из многих жалоб челябинцев в соцсетях.

В министерстве экологии Челябинской области уже отметили, что делают запросы к регоператору «Центр коммунального сервиса». Тем временем в Госжилинспекции региона рассказали, что заявки на вывоз мусора после субботников должны формировать управляющие компании. Однако не все «управляйки» спешат это делать, поскольку не несут ответственности за отсутствие подобных заявок.

Пока же министерство экологии предлагает внедрить искусственный интеллект для контроля вывоза отходов. Подразумевается, что новая система позволит властям, регоператору, инспекторам оперативно фиксировать нарушения с контейнерных площадок. Отразится ли новая система на суммах в платежках южноуральцев, в ведомстве не уточнили, как и сроки планируемого ее внедрения.

Ранее в Центре коммунального сервиса рассказали, что камеры фото- и видеофиксации установлены возле контейнерных площадок в Южноуральске. Там удается выявить горожан, которые складируют небытовые отходы в баки.

В Центре коммунального сервиса отметили, что в последнее время у перевозчика возникают сложности с вывозом твердых коммунальных отходов. В металлические баки стали складировать негабаритные отходы.

«Выгрузка таких отходов в кузов обычного мусоровоза становится невозможной. Это может привести к поломке дорогостоящего оборудования — механизма прессования. Чтобы освободить бак от тяжеловесного мусора, требуется дополнительное время и привлечение специальной грузоподъемной техники», — посетовали в ЦКС.

ИА «Первое областное» продолжает следить за развитием мусорной проблемы.