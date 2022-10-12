Жители Челябинской области помогают семьям мобилизованных земляков

Волонтеры создают сообщества для поддержки и берутся за сложный физический труд

В городах Челябинской области волонтеры помогают родственникам мобилизованных земляков. В Снежинске создали сообщество для взаимной помощи, в Кыштыме студенты помогли местной жительнице наколоть дров, а в Копейске дочкам резервиста передали теплые вещи. Эти истории рассказали в пресс-службах местных администраций.

В Снежинске появилось сообщество взаимной помощи горожан. В соцсети родственники мобилизованных рассказывают, какие им нужны услуги, и сами помогают землякам по мере возможностей.

«Женщины, которые сейчас остались без мужского плеча, здесь вы можете найти помощь, поддержку, либо просто собеседника. У нас в группе откликаются люди и организации, которые вам помогут, будь то психологическая поддержка или просто нужно поменять лампочку, посидеть с детьми или сходить в магазин», — написала основатель проекта «Помощь Снежинск» Анна Бродягина.

Волонтеры выкладывают в сообщество свои контакты и рассказывают, чем могут быть полезны. Нуждающиеся могут обратиться к ним напрямую.

По словам организатора, сейчас много предложений по мелкому ремонту, уходу за детьми, и психологической помощи. При этом совсем не решен вопрос содержания домашних животных, за которыми после ухода хозяина на фронт некому ухаживать.

«Ждем отклика от людей, которые бы могли помочь в этом вопросе», — обратилась к землякам Анна.

В Кыштыме местная жительница попросила помочь с колкой дров, так как всех взрослых мужчин в ее семье мобилизовали. На призыв откликнулись студенты местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

«В сложные времена мы обязательно должны помогать друг другу», — сказал один из волонтеров центра «Горячие сердца».

В минувшее воскресенье студенты Данил Никитин и Александр Киприянов пришли в дом к местной жительнице и накололи дрова.

В Копейске помогли двум дочерям мобилизованного. Местное отделение «Единой России» передало девочкам теплые вещи и обувь. В партии отметили, что они продолжат акцию помощи семьям резервистов.



Напомним, жители районов и городов Челябинской области активно участвуют в благотворительных акциях в поддержку мобилизованных земляков. Женщины шьют комплекты теплой одежды и вяжут носки для мужчин, семьи передают гуманитарную помощь, а дети рисуют открытки для солдат. Где проходят такие мероприятия и как стать их частью — в материале ИА «Первое областное»

