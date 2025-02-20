Жители Челябинской области подделывают документы, чтобы получить чужое наследство

Нотариусов обязали проверять бумаги о родстве в ЗАГСе

С 5 февраля 2025 года нотариусы обязаны проверять документы о родстве с умершим при открытии наследственных дел. Это необходимо, чтобы выявить лженаследников, то есть тех, кто пытается получить чужое имущество, предъявив поддельные документы. А такое — встречается.

МОШЕННИКИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ФЕЙКОВЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ И ДРУГИЕ БУМАГИ

Чаще всего мошенники охотятся за «выморочным имуществом». Если человек проживал один, не оставил завещания и у него нет законных наследников среди родственников, его имущество становится выморочным и передается государству.

Иногда мошенники предъявляют фейковые нотариальные завещания. Только это вряд ли поможет обогатиться: любой документ, удостоверенный нотариусом, хранится в единой информационной системе нотариата. Если завещания не было, его не будет и в единой системе. А если документ был, изменить его содержание посторонние также не могут.

«Также известны случаи, когда мошенники подделывали свидетельства о рождении, представляясь родственниками умерших. Или бывшие супруги могут принести старые свидетельства о браке, таким образом пытаясь скрыть факт развода и получить наследство. Хотя по закону наследство им уже не принадлежит», — рассказывает вице-президент Челябинской областной нотариальной палаты, нотариус города Троицка Алексей Косарев.

При открытии наследственных дел нотариусы проверяют все документы, в том числе паспорта. Запросы в ЗАГС, которые с 5 февраля являются обязательными, лишь один из этапов такой проверки. В среднем в сутки в органы ЗАГС поступает порядка 14 тысяч запросов от российских нотариусов по различным актовым записям: о рождении, заключении брака, разводе, отцовстве, смерти.

Если нотариус сомневается в подлинности или актуальности документа, он имеет право отказать лженаследнику. Сообщать в полицию о подлоге нотариус не обязан.

СЧЕТА И КАРТЫ УМЕРШИХ ЛУЧШЕ БЛОКИРОВАТЬ

Одновременно с проверкой документов нотариус делает запросы в банки о состоянии счетов наследодателя на дату его смерти.

Если в день смерти или позднее были зафиксированы списания средств со счета, кредитные организации, как правило, отображают эти сведения в своем ответе нотариусу. Исключением и единственной легальной выплатой здесь является возмещение расходов на похороны.

Нотариусы напоминают, что торопиться наделять себя наследством до его оформления нельзя. Чтобы нотариус мог разобраться во всех деталях — определить круг наследников, точный размер их долей, законом установлен срок в шесть месяцев. Любые посягательства на деньги наследодателя до получения свидетельства о праве на наследство — незаконны. Даже такое простое, по сути, действие, как перевод в мобильном банке или снятие наличных в банкомате, может иметь очень сложные последствия — вплоть до признания судом наследника недостойным.

Вместо этого наследникам нужно как можно быстрее сообщить в банк о смерти человека, чтобы операции по всем его счетам и картам были заблокированы. Это поможет сохранить деньги.

«Наследники могут попросить нотариуса принять меры по охране наследственного имущества. В этом случае нотариус самостоятельно сообщит в банки о необходимости приостановления операций по счетам покойного и произведет другие нужные действия. Помимо охраны наследственное имущество иногда требует и управления. С этим тоже поможет нотариус посредством учреждения договора доверительного управления», — говорит президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

НОТАРИУСЫ ПРИНИМАЮТ ДИСТАНЦИОННО

Кстати, сегодня для открытия наследственного дела необязательно ехать к нотариусу по месту жительства наследодателя. Наследнику достаточно обратиться в любую удобную нотариальную контору своего города и подать заявление об открытии наследства там. Выбранный нотариус переведет заявление в цифровой вид с сохранением юридической силы и «телепортирует» его нотариусу по месту жительства наследодателя для открытия наследственного дела.

«Современные технологии нотариата помогают сэкономить время и в ситуации, когда наследников несколько, они хотят поделить наследство между собой, но проживают в разных городах. Оформить соглашение о разделе наследуемого имущества сегодня можно и в дистанционном формате. Для этого каждому наследнику нужно обратиться к удобному для себя нотариусу, а уже выбранные нотариусы свяжутся друг с другом по видеосвязи, проведут необходимый комплекс проверок и удостоверят документ», — добавляет Алексей Косарев.

С 5 февраля для наследников ничего не поменялось. Они должны приходить к нотариусу для оформления наследства с теми же документами, что и раньше, — до истечения шестимесячного срока с момента смерти близкого человека.

Между тем нотариусам Челябинской области открыли доступ к интеллектуальным правам умерших, которые также можно передавать по наследству.

Текст: Мария Зотова, Ирина Голлай