Нотариусы Челябинской области смогут разыскивать интеллектуальные права умерших

Речь идет о научных статьях, произведениях искусства, литературы и даже аккаунтах в социальных сетях

Нотариусам открыли доступ к массиву данных об интеллектуальных правах россиян. Теперь они смогут разыскивать интеллектуальное наследство умерших. В будущем такой доступ можно будет использовать для проверки интеллектуальных прав на предмет обременений в преддверии сделки, сообщает пресс-служба Челябинской областной нотариальной палаты.

«Современный перечень объектов интеллектуальной собственности активно расширяется. Кроме произведений науки, литературы, искусства, изобретений, объектов дизайна сюда добавляются аккаунты социальных сетей, домены и другие продукты в сети интернет», — рассказывает президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

Для разных видов произведений установлены разные сроки охраны. Если исключительные права на роман или кинофильм охраняются в течение 70 лет, то на фонограмму, исполнение или сообщение в эфир — всего 15 лет. Поэтому в практике встречаются такие случаи, когда притязания наследников на момент открытия наследства уже несостоятельны, поскольку результаты творчества их родственника к этому времени уже стали общественным достоянием.

Подтвердить правообладание патентом можно с помощью государственных информационных ресурсов. В этих случаях к наследникам переходит как право владения патентом, так и право его восстановления.

Иногда авторство на произведения трудно подтвердить, если оно не регистрировалось Всероссийским обществом интеллектуальной собственности или соответствующими творческими союзами. В этом случае, если наследники в нем не сомневаются, нотариусу достаточно указать в свидетельстве о праве на наследство переход исключительного права на произведения наследодателя без указания их конкретных наименований.

Отдельные сложности подстерегают наследников совместной интеллектуальной собственности.

Исключительное право на объекты, созданные в браке, принадлежит персонально тому из супругов, кто такие объекты создал, но доходы от такой собственности являются общим имуществом.