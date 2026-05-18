Жители Челябинской области открыли купальный сезон в середине мая

Отправиться на водоемы южноуральцев заставила аномальная жара

Официально купальный сезон в Челябинской области традиционно стартует 1 июня, однако южноуральцы отправились на водоемы уже в середине мая. Так они спасались от аномальной жары: 16 и 17 мая температура воздуха поднималась до +31 градуса.

Смельчаков, не побоявшихся погрузиться в еще довольно холодную воду, заметила на набережной в Троицке местная жительница Екатерина. Снимками она поделилась с нашими коллегами из газеты «Вперед».

Спасатели же рекомендуют дождаться официального открытия купального сезона. К началу лета, если стоит теплая погода, вода прогревается до комфортных значений. К тому же, с 1 июня в городах начинают работать пляжи. В местах, где разрешено купаться, дно водоема исследовано, а значит, риск получить травму минимален. А еще на официальных пляжах работают спасатели.

Ранее власти Челябинска опубликовали список мест, где купаться запрещено.