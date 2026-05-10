Власти Челябинска опубликовали перечень мест, где запрещено купаться в 2026 году. Это семь локаций в Ленинском районе, 14 — в Центральном, по одной локации в Курчатовском и Металлургическом районах, три — в Советском и восемь — в Калининском. Распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации города.

В Ленинском районе запрещено купаться в пруду «Девичьи слезы», а также в озере Смолино на участках, расположенных по следующим адресам:

  • поселок Сухомесово в районе перекачивающей насосной станции; 
  • в районе пересечения улиц Бобруйской и Новороссийской (около кафе «Золотое Руно»); 
  • в районе пересечения улиц Бобруйской и Новороссийской (вдоль берега); 
  • поселок Береговой, улица Бирская 4-я; 
  • поселок Береговой, улица Ямпольская 1-я; 
  • территория отдыха «Восход» в районе дома № 88 по Новороссийской.

В Центральном районе таблички «Купание запрещено» установят в следующих локациях:

  • на Шершнях на пляже «Каспийский берег» в районе дамбы гидротехнического сооружения; 
  • на Шершнях севернее муниципального пляжа «Городской» (250 метров до плотины); 
  • на Шершнях на восточной части пляжа «Белый парус» (250 метров до дамбы); 
  • на Шершнях вблизи проезжей части Западного шоссе по ул. Лыжных Батальонов, 7а; 
  • на Шершнях на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор; 
  • на Шершнях на 1-м километре Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища; 
  • в Шершневском Каменном карьере; 
  • в «Голубом карьере» в юго-восточной части Челябинского городского бора; 
  • в карьере «Изумрудный» в юго-западной части бора; 
  • в карьере «Сопливчик» в бору у Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн; 
  • в Карповом пруду в западной части Шершней; 
  • в реке Миасс в районе дома № 36 по улице Университетской Набережной и плотины «Коммунар»; 
  • в реке Миасс севернее бизнес-дома «Петровский», дом № 84 по улице Труда; 
  • в карьерах в ЦПКиО имени Гагарина.

В Курчатовском районе запрещено купаться в карьере в микрорайоне Градский Прииск, в Металлургическом — в карьере в районе улицы Байкальской.

В Советском районе не предназначены для купания следующие места:

  • озеро Синеглазово, поселок Новосинеглазово, улица Подгорная; 
  • озеро Исаково, поселок Исаково, улица Морозова; 
  • пруд в поселке Новосинеглазово в районе дома № 20в по улице Челябинской.

В Калининском районе запрещено купаться в реке Миасс в восьми локациях. Среди них:

  • место в районе домов № 7в, 9а, 11, 11а по улице Набережной; 
  • локация в районе сквера имени Челюскинцев со стороны горбольницы № 5; 
  • место перед пешеходным мостом на остров Заячий в районе дома № 2а по улице Болейко; 
  • место справа от пешеходного моста на остров в районе дома № 4 по улице Болейко; 
  • набережная напротив ТК «Набережный», Кирова, 27; 
  • локация юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина», Кирова, 78; 
  • место рядом с пешеходным мостом на поселок Мелькомбинат 2; 
  • локация в районе дома № 32 по улице Российской.

Тем временем, в Челябинске и по всей области идет подготовка к пляжному сезону. Список пляжей, где жители областной столицы смогут купаться, мэрия опубликует позже.