В Челябинске определили 34 запрещенные для купания локации

В ближайшее время там установят специальные таблички

Власти Челябинска опубликовали перечень мест, где запрещено купаться в 2026 году. Это семь локаций в Ленинском районе, 14 — в Центральном, по одной локации в Курчатовском и Металлургическом районах, три — в Советском и восемь — в Калининском. Распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации города.

В Ленинском районе запрещено купаться в пруду «Девичьи слезы», а также в озере Смолино на участках, расположенных по следующим адресам:

поселок Сухомесово в районе перекачивающей насосной станции;

в районе пересечения улиц Бобруйской и Новороссийской (около кафе «Золотое Руно»);

в районе пересечения улиц Бобруйской и Новороссийской (вдоль берега);

поселок Береговой, улица Бирская 4-я;

поселок Береговой, улица Ямпольская 1-я;

территория отдыха «Восход» в районе дома № 88 по Новороссийской.

В Центральном районе таблички «Купание запрещено» установят в следующих локациях:

на Шершнях на пляже «Каспийский берег» в районе дамбы гидротехнического сооружения;

на Шершнях севернее муниципального пляжа «Городской» (250 метров до плотины);

на Шершнях на восточной части пляжа «Белый парус» (250 метров до дамбы);

на Шершнях вблизи проезжей части Западного шоссе по ул. Лыжных Батальонов, 7а;

на Шершнях на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор;

на Шершнях на 1-м километре Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища;

в Шершневском Каменном карьере;

в «Голубом карьере» в юго-восточной части Челябинского городского бора;

в карьере «Изумрудный» в юго-западной части бора;

в карьере «Сопливчик» в бору у Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн;

в Карповом пруду в западной части Шершней;

в реке Миасс в районе дома № 36 по улице Университетской Набережной и плотины «Коммунар»;

в реке Миасс севернее бизнес-дома «Петровский», дом № 84 по улице Труда;

в карьерах в ЦПКиО имени Гагарина.

В Курчатовском районе запрещено купаться в карьере в микрорайоне Градский Прииск, в Металлургическом — в карьере в районе улицы Байкальской.

В Советском районе не предназначены для купания следующие места:

озеро Синеглазово, поселок Новосинеглазово, улица Подгорная;

озеро Исаково, поселок Исаково, улица Морозова;

пруд в поселке Новосинеглазово в районе дома № 20в по улице Челябинской.

В Калининском районе запрещено купаться в реке Миасс в восьми локациях. Среди них:

место в районе домов № 7в, 9а, 11, 11а по улице Набережной;

локация в районе сквера имени Челюскинцев со стороны горбольницы № 5;

место перед пешеходным мостом на остров Заячий в районе дома № 2а по улице Болейко;

место справа от пешеходного моста на остров в районе дома № 4 по улице Болейко;

набережная напротив ТК «Набережный», Кирова, 27;

локация юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина», Кирова, 78;

место рядом с пешеходным мостом на поселок Мелькомбинат 2;

локация в районе дома № 32 по улице Российской.

Тем временем, в Челябинске и по всей области идет подготовка к пляжному сезону. Список пляжей, где жители областной столицы смогут купаться, мэрия опубликует позже.