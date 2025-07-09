Жители Челябинской области отдали мошенникам 3,5 млрд рублей в 2024 году

С начала 2025‑го сумма ущерба уже составила почти 1,5 миллиарда

За полгода в Челябинской области жертвами мошенников стали более 5,7 тысячи человек, сумма ущерба составила почти 1,5 миллиарда рублей. Атакам аферистов южноуральцы подвергаются каждый день, жертвами становятся люди всех возрастов, но чаще всего — подростки и пенсионеры. Об этом рассказал на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» замначальника отдела УБК областного главка полиции Евгений Терентьев.

«В последнее время распространяется схема, когда мошенники представляются сотрудниками налоговых органов и предлагают заполнить декларацию. И таким образом получают доступ ко всем персональным данным жертвы», — рассказал он.

Для борьбы с телефонным мошенничеством в Челябинске задействована антифрод-система: она анализирует поведение клиентов и выявляет подозрительные звонки. Благодаря этой системе с начала года было предотвращено около 44 тысяч случаев обмана.

«Банки выявляют подозрительные операции и вводят свои механизмы противодействия. В настоящее время наибольшая часть кибермошенничества предотвращается за счет антифрод-систем», — поясняет начальник отдела платежных систем и расчетов челябинского отделения Центробанка Людмила Панина.

Если человек самостоятельно сообщает мошенникам персональные данные, суд при рассмотрении учитывает это. И принимает решение, исходя из факта злоупотребления этими данными и действий мошенников.

«Если хищение совершается с использованием методов социальной инженерии — когда человек сам сообщает мошенникам все персональные данные либо самостоятельно совершает перевод в адрес мошенников, вернуть эти деньги невозможно», — добавила Людмила Панина.

За круглым столом обсудили также, как желание «легких денег» стало целой схемой для вовлечения подростков в преступную деятельность, когда детей за плату просят оформить сим-карту на свое имя и передать заказчику.

«Жертвами чаще становятся пенсионеры и подростки. Мошенники договариваются и просят оформить сим-карту за небольшую плату, от 5 до 20 тысяч рублей. Большинство, таким образом, становятся не только жертвами, но и пособниками», — отметил адвокат Игорь Фомин.

Самый действенный способ на сегодня избежать потери своих накоплений — самозапрет на кредиты. С 1 марта 2025 года россияне смогут установить его через портал «Госуслуги». Он распространяется на потребительские кредиты, включая кредитные карты и овердрафты. С 1 сентября услугу можно будет оформить также через МФЦ.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в начале июля всего за сутки девять южноуральцев в возрасте от 21 до 87 лет перевели мошенникам почти 6 миллионов рублей, причем все они знали о существовании преступных схем.

Автор: Яна Копылова