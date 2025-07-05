Девять южноуральцев перевели мошенникам 6 млн рублей за сутки

Все потерпевшие знали о существовании преступных схем

За последние сутки девять жителей разных городов и районов Челябинской области в возрасте от 21 года до 87 лет суммарно лишились шести миллионов рублей, доверившись незнакомцам. Самую крупную сумму — 3,6 миллиона — злоумышленникам перевел 65-летний миасец, поверивший в возможность быстрого заработка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

24-летняя студентка из Аши после разговора якобы с банковскими сотрудниками и силовиками взяла в кредит 760 тысяч рублей и всю полученную сумму перевела злоумышленникам. Своих сбережений в размере от 110 до 440 тысяч лишились 22-летний электромонтажник из Трехгорного, 41-летний охранник из Озерска, 58-летняя пенсионерка из Верхнего Уфалея и несколько других южноуральцев.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полицейские настоятельно рекомендуют южноуральцам класть трубку, как только незнакомцы начинают говорить о деньгах и «безопасных счетах».