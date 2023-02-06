Жители Челябинской области могут сэкономить на взносах на капремонт

Рассказываем, кому положены льготы, а кто может вообще не платить

Ежемесячно вместе с разными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги жителям Челябинской области приходит и квитанция за капитальный ремонт. По этой платежке южноуральцы вносят взносы на ремонт или замену лифтов, ремонт лестничных площадок, реконструкцию или замену систем коммуникаций и многое другое. Однако есть случаи, когда платить взносы не нужно. Также некоторым категориям граждан положены льготы. Подробнее об этих случаях — в материале ИА «Первое областное».

Платить за капитальный ремонт не нужно, если:

дом аварийный и его скоро снесут;

жилье муниципальное;

недвижимость расположена в закрывающихся населенных пунктах;

участок под домом изъят для государственных и муниципальных нужд.

При этом жителям новостроек платить за капитальный ремонт нужно, но не сразу. Срок зависит от того, когда местные власти включат дом в региональную программу капремонта. Обычно на это уходит от года до пяти лет.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы в размере 50%. В их числе:

инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов;

ветераны Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

граждане, заболевшие из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Герои СССР и РФ, а также полные кавалеры ордена Славы от взносов освобождаются.







Кроме того, дополнительные льготы могут предоставлять и региональные власти. Например, в Челябинской области компенсацией в 50% могут воспользоваться граждане, достигшие 70-летнего возраста. Для тех, кому 80 лет и более, предусмотрена компенсация в 100%. Также в регионе предусмотрено предоставление субсидий в случае, если совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги составляет более 22% от совокупного семейного дохода.

В феврале жителям Челябинской области придут платежки с обновленными суммами. Плата увеличится на 11,5% по сравнению с прошлым годом.