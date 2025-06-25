Жители Челябинской области массово продают лесную землянику в соцсетях

В этом году ягода очень крупная и спелая

Жители Челябинской области активно делятся щедрыми дарами леса, массово предлагая купить свежую лесную землянику в социальных сетях. Судя по многочисленным объявлениям, в этом году урожай особенно богат — ягоды крупные и спелые, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Объявления о продаже появляются в соцсетях. По всей видимости, в лесах хороший урожай спелых и крупных ягод. Цена ягоды в среднем около 1000 рублей за литровый стаканчик.

«Земляника крупная и спелая, не мятая. Собрали ее из экологически чистого места, с соснового леса. Постоянным покупателям скидка, доставка обговаривается», — разместила объявление в соцсетях челябинка.

Напомним, что этим летом первую землянику в Челябинской области жители обнаружили в середине июня. Она появилась на две недели раньше обычного. По всей видимости, «виновата» в этом теплая зима и ранняя весна на Южном Урале.