Первая земляника появилась в лесах Челябинской области в середине июня

Южноуральцы уже собрали урожай

В лесах Челябинской области уже появилась земляника. Можно сказать, почти на две недели раньше обычного — традиционно южноуральцы начинают собирать землянику ближе к концу июня. Но в эти выходные жители региона уже успели сходить по ягоды и набрать по несколько ведер.

«Земляника пошла! Вот такую красоту набрали наши землячки на полях близ Крутогорки»,— рассказали наши коллеги из издания «Аргаяш медиа».

Ольге Каримовой из Снежинска также удалось собрать не один килограмм ягод.

Появилась земляника и в лесах Сосновского района — это «улов» Юлии Мещеряковой из села Архангельского.



