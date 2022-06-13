Жители Челябинской области хвастаются в соцсетях грибным уловом

«Злачные места» есть в каждом районе региона

На протяжении недели в Челябинской области льют дожди, однако не все южноуральцы прячутся по домам от непогоды: любители «тихой охоты» отправляются в леса, а затем хвастаются в социальных сетях богатым уловом самых разнообразных грибов, а также делятся локациями. Смотрим, где можно собрать подберезовики, сморчки, маслята и другие грибы.

Пользователь Юлия Дейнега опубликовала в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте» серию фотографий и рассказала, что собрала не одну корзинку грибов в Троицком районе между Целинным и Кособродкой.







Эльвира Зайнуллина сообщила, что грибов очень много в Кунашакском районе. Однако конкретные места называть не стала.







Большое количество грибов жители Челябинской области собрали в Златоусте, в селе Бродокалмак, поселках Бишкиль и Саргазы, а также в Еткульском и Аргаяшском районах. Последний особенно порадовал любителей грибов в этом году.





Сезон грибов в Челябинской области стартовал еще в мае. Тогда южноуральцы охотно выкладывали в соцсети результаты «тихой охоты», а также рассказывали, где и какие грибы можно найти. Подробнее — в материале нашего журналиста.

В тексте использованы фотографии Евгении Фадеевой, Эльвиры Зайнуллиной и Юлии Дейнега.