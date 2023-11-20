Жители Челябинска стали реже жаловаться на переполненные мусором контейнерные площадки

В городе регулярно проводят выездные проверки

В администрацию Челябинска стало поступать меньше жалоб на скопившийся на контейнерных площадках мусор. По требованию мэра Натальи Котовой в городе регулярно проводятся выездные проверки, а все жалобы оперативно отрабатываются. Об этом 20 ноября на аппаратном совещании в администрации города сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На прошедшей неделе продолжили уделять внимание своевременному вывозу мусора с контейнерных площадок и последующей уборке совместно с управляющими компаниями. В целом хочу отметить, что количество обращений снизилось, те, которые остаются, оперативно отрабатываем с выездом на место»,— сказал Александр Астахов.

По его словам, на этой неделе выездные проверки продолжатся.

К слову, нередко вывозу мусора мешают сами южноуральцы, оставляя свои автомобили на подъездах к контейнерным площадкам или около них. За неделю мусорный оператор «Центр коммунального сервиса» насчитал по области 500 таких площадок. На автомобилях, мешающих вывозу мусора, стали оставлять листовки с текстом «Заблокировал проезд — вывози мусор сам».