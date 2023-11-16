В городах Челябинской области открыли войну автопарковкам у мусорных баков

Машины мешают проезду мусоровозов

«Заблокировал проезд — вывози мусор сам» — листовки с таким текстом стали оставлять водители мусоровозов на автомобилях, которые мешают проезду спецтехники. В городах Челябинской области только за неделю насчитали полтысячи мест, где припаркованные у контейнерных площадок авто блокируют проезд мусоровозам. В Центре коммунального сервиса объяснили: поэтому отходы копятся в баках не один день.

С 6 по 12 ноября мусорный оператор «Центр коммунального сервиса» насчитал более 500 площадок, проехать к которым мешали припаркованные автомобили. Такой статистикой представители оператора ответили на жалобы горожан на скопившийся в баках мусор.



«В таких случаях водители мусоровозов не могут выкатить баки к кузову техники, чтобы осуществить их захват специальным устройством для выгрузки отходов. Часто оставленные машины в узких дворовых проездах также усложняют работу по вывозу ТКО. В ограниченном пространстве водители мусоровозов не рискуют совершать маневры, так как иное решение может привести к столкновению и порче чужого имущества», — рассказали в пресс-службе ЦКС.

Теперь водители мусоровозов оставляют у таких автомобилей специальные листовки. А жители таких проблемных домов и вовсе грозятся теперь оставлять мешки с мусором на крышах автомобилей.



«Хватит ставить свои машины на въезде и возле мусорных баков. Я в следующий раз оставлю на каждой машине по мусорному мешку… Устали бороться. Ищите в следующий раз свои машины на штрафстоянках», — написал в сообществе жилого комплекса «Академ Риверсайд» в социальной сети «ВКонтакте» челябинец.

Кстати, таким нарушителям грозит штраф от 5 до 200 тысяч рублей.