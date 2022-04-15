Жители Челябинска просят отключить отопление в квартирах

В мэрии рассказали, когда завершат отопительный сезон

Относительно солнечная и теплая погода установилась в Челябинске не так давно, но горожане уже жалуются на жару в квартирах и просят отключить отопление. Когда завершится отопительный сезон, ИА «Первое областное» ответили в мэрии.

Горожане жалуются, что в квартирах жарко даже с перекрытыми батареями и открытыми окнами.

«Дом новый, с погодозависимым регулятором отопления и прибором учета тепла, а мы круглый год живем с открытыми окнами, действие закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности „налицо“. И ведь мы за это лишнее тепло деньги платим», — пожаловалась челябинка Ольга Мосина.

В администрации Челябинска ИА «Первое областное» сообщили, что отопительный сезон в городе будет завершен после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха будет выше +8 градусов. Также в мэрии добавили, что если сейчас отключить отопление, то при похолодании обратно его уже не запустить.

«Поэтому внимательно следим за прогнозом, рекомендуем теплоснабжающим организациям и УК снижать параметры», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в пятницу, 15 апреля, в Челябинской области потеплеет до +19 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди и порывистый ветер.