Южноуральцам обещают дождливую и ветреную погоду

В Челябинске также пройдет небольшой дождь

Сегодня, 15 апреля, в Челябинской области потеплеет до +19°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди и порывистый ветер.

Этим утром в регионе ожидается около +12°C. Днем ртутные столбики достигнут +14, +19°C, в горах температура воздуха составит всего +10°C. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также пройдет небольшой дождь. В утренние часы столбики термометров покажут около +10°C, днем воздух прогреется до +16, +18°C. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.