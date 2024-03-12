Жители Челябинска предпочитают блины с начинкой из крабовых палочек

Именно такой рецепт пользователи искали в интернете чаще всего

Идет Масленичная неделя, главное угощение которой — блины. У всех они разные, причем не только начинки, но и состав блинной смеси. Например, уфимцы любят блины на манной муке, а жители Челябинска предпочитают блины с начинкой из крабовых палочек — именно такие запросы чаще всего обрабатывал «Яндекс», сообщили в пресс-службе сервиса.

«Топы популярных рецептов блинов в крупных городах почти не отличаются. Местные особенности можно обнаружить, если смотреть не на самые популярные, а на самые характерные рецепты, которые в этом городе востребованы намного больше, чем в среднем. Например, в Казани особенно часто ищут рецепты блинов на катыке, в Петербурге — с грибами в сливках, а в Челябинске — с крабовыми палочками»,— рассказали в «Яндексе».

Способов приготовления самих блинов также довольно много. В основном россияне пекут блины на молоке или кефире, при этом чаще всего используют пшеничную или рисовую муку. В топе запросов также оказались блины на воде, ряженке, сыворотке, сливках и даже пиве и кокосовом молоке. Некоторые хозяйки используют не традиционную пшеничную муку, а кокосовую, миндальную или льняную.

Исследование основано на запросах, которые жители крупных городов задавали на прошлогодней Масленичной неделе.

Подробнее о традициях Масленичной недели читайте в нашем материале.