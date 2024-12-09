Жители Чебаркульского округа побывали на приеме прокурора и правительства региона

Встречи прошли в городской администрации и бывшем военном городке



Жители Чебаркульского округа приняли участие в большом приеме в администрации города. Прием провели прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер совместно с первым заместителем губернатора региона Станиславом Мошаровым, уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко, членами правительства региона, представителями военной прокуратуры и местной администрации.





Сотрудники прокуратуры принимали обращения, первоначально записались 23 человека, во время приема подходили еще. Вопросы жителей касались нарушений прав в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения, здравоохранения.

Часть вопросов по благоустройству территорий, по данным мэра Чебаркуля Светланы Виноградовой, решится уже в 2025 году через реализацию проектов инициативного бюджетирования. Это касается сквера у больницы, стадиона в школе № 1, площадки для выгула домашних животных.





Частные вопросы по газификации и догазификации, соблюдению прав ребенка-инвалида потребовали более детальной проработки. Игорь Донгаузер и Станислав Мошаров дали поручения министерствам разобраться в ситуациях и помочь людям.

Вторая часть приема состоялась возле дома № 40 по улице Каширина, в бывшем военном городке. Часть вопросов здесь снялась летними и осенними ремонтами. Смена системы отопления неминуемо повлекла перенастройку, которая местами идет до сих пор, что сказывается на температуре воздуха в некоторых квартирах. Об этом говорили жители Игорю Донгаузеру и вице-губернатору Станиславу Мошарову.





Восстановление изношенных сетей, ремонт многоквартирных домов в городке офицеров идут по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Приступить к работам смогли с июля 2024 года, когда земельные участки и жилье передали от Минобороны на баланс Чебаркульского округа.

Состояние коммунальной инфраструктуры, переданной от Министерства обороны к муниципалитету, требовало немедленных действий. Капитальный ремонт, начатый в 2024 году с выделением 424,79 миллионов рублей, охватил ключевые направления: от аварийно-восстановительных работ до обновления сетей, износ которых составлял 70%. На ремонт инженерных сетей было дополнительно выделенно 294,57 миллионов рублей. Это позволило завершить основные работы к 25 октября 2024 года.

«В поселке Каширина полностью заменены внешние сети теплоснабжения, в 21 доме сделан ремонт внутренних систем отопления. На 12 домах ремонтируется кровля. Более 20 домов попали в программу ремонта внешних фасадов, это касается межпанельных швов. Губернатор принял решение помочь жителям, и мы сегодня приехали посмотреть, как это решение выполняется. Будем решать вопросы в адресном порядке», — сказал заместитель губернатора Станислав Мошаров.

Руководитель управляющей компании «Сфера ЖКС» Юлия Лебедева также была на встрече. Она говорила о большой изношенности инженерной системы городка. До июля этого года, когда область взялась приводить ДОС в порядок, долгое время не было капитальных ремонтов. Самым старым домам тут по 80 лет, самый «молодой» дом построен в 2001 году. Управляющая компания работает круглосуточно.





Жители квартир, где настройка теплоснабжения еще в процессе, обратились к участникам встречи с просьбой решить их проблемы. Чебаркульцы видят выполненный объем работ в сфере ЖКХ, благодарны за помощь. Им хочется определенности с оставшимися вопросами. Об этом они говорили на встрече.

Игорь Донгаузер заверил, что ДОС будет на контроле у прокуратуры и правительства до тех пор, пока ситуация не наладится.

«Сегодня в Чебаркуле была проведена встреча с жителями поселка. Чаще всего обращались с жалобами на отопление, освещение, качество дорог. Поступило большое количество обращений по поводу качества оказания коммунальных услуг. Все эти обращения будут взяты нами непосредственно в проверку, отработаны. Совместно с правительством будут приняты необходимые меры, чтобы в максимально короткие сроки возместить те недостатки, которые есть на текущий момент», — отметил прокурор Челябинской области.