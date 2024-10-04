Отопление в бывшем военном городке под Чебаркулем появится к концу недели

Для пуска тепла отремонтировали 4 километра сетей

Жители бывшего военного городка под Чебаркулем совсем скоро смогут почувствовать на себе результаты глобальных перемен, которые происходят в коммунальной инфраструктуре. К 7-8 октября в квартиры домов по улице Каширина придет тепло.

Восстановление изношенных сетей, ремонт многоквартирных домов в городке офицеров идут по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Этому предшествовала большая работа по передаче земельных участков, инфраструктуры и части жилья на баланс Чебаркульского округа. Ранее они были в ведении Минобороны РФ.

Два месяца назад Алексей Текслер побывал в городке ДОС (Дома офицерского состава). Жители до сих пор вспоминают эту встречу.

«Он всех выслушивал, никому не отказывал, записывал в свою книжечку, если надо, адресовал наши вопросы министрам. Услышал всех нас. А я исполнила свою мечту и сделала селфи с губернатором», — рассказывает жительница городка Татьяна Воробьева.



Ещё больше радуют Татьяну Павловну перемены в доме, где живет ее семья. К отопительному сезону там полностью переделали систему отопления. Много лет жильцы мерзли из-за особенностей этой системы — радиаторы отопления находились в стене. Этим летом батареи вынесли наружу. Работали быстро, три дня — и квартира готова. Поменяли стояки, сети в подвале, заделали панельные швы. На вчерашнем собрании жителям сообщили, что не позднее 7-8 октября в квартиры придет тепло.

По поручению губернатора из 50 домов по улице Каширина определены объекты для проведения трех видов работ: ремонта системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, ремонта крыш и ремонта межпанельных швов.









Восстановление и замена восьми участков наружных сетей теплоснабжения также идет за счет областного бюджета. Сейчас работы завершаются. По сетям теплоснабжения и ГВС работы выполнены на 90%, по ремонту крыш — на 70%, по межпанельным швам — на 98% процентов. Такие данные приводит глава Чебаркульского городского округа Светлана Виноградова.





«Также было поручение губернатора о приобретении для нашего МУП пяти единиц коммунальной техники. Это позволит предприятию, которое обслуживает весь город, в том числе улицу Каширина, более оперативно устранять аварийные ситуации. Хотя есть уверенность, что сейчас их будет меньше», — отметила Светлана Виноградова.

Жительница Чебаркуля Людмила Клишевич говорит, что и надеяться не могла на замену кровли дома. До этого женщина помнит лишь частичные ремонты и заплатки. Дом № 31 заливало с пятого по первый этаж. Сейчас в нем полностью перекрывают кровлю, в подвалах поменяли трубы.





«Хочу выразить от себя лично, от жителей нашего дома, от жителей городка, огромную благодарность за то, что мы у нашего губернатора на особенном контроле», — говорит Людмила Клишевич.



«У нас очень много семей, где мужья находятся на СВО. Мы всегда волнуемся, с волнением и трепетом ожидаем новостей, возвращения их в городок. Надеемся, к тому времени, когда все завершится, ребятам нашим, офицерам, будет очень хорошо здесь, комфортно. Хочется тепла, добра и мира», — поделилась жительница Чебаркуля Валентина Рыбалко.





Тепло в Чебаркуле фактически уже есть — котельные подали теплоноситель. Остается завершить ремонты в домах, чтобы их можно было отапливать. Это обещают сделать до конца недели.

«Ежегодно Челябинская область активно готовится к отопительному сезону. Прежде всего это проведение ремонтов. В этом году планируется проведение ремонта на более 1000 километрах ветхих систем. Большая часть работы уже выполнена, процент готовности по области 99 процентов. Плавно начали запуск отопительного сезона. В 13 муниципальных образованиях он уже запущен полностью, в 30 муниципальных образованиях частично. Чебаркуль не является исключением. С прошлой недели здесь начался запуск тепла и конкретно в дома военного городка», — рассказал начальник управления инженерной инфраструктуры Минстроя Максим Корнеев.





В Чебаркуле проводились плановые ремонты при поддержке правительства Челябинской области. Было выделено более 400 миллионов рублей. На них отремонтировали более 4 километров тепловых сетей. Они полностью готовы к отопительному сезону.

«Задача поставлена, чтобы до конца этой недели, пока тепло, запустить в дома отопление полностью в военном городке», — отметил Максим Корнеев.

В дальнейшем по ремонту многоквартирных домов бывшего военного городка округ будет взаимодействовать с региональным оператором по капитальному ремонту МКД. Предстоит проработать вопрос о переносе сроков капитального ремонта домов на более ранние. Об этом рассказал гендиректор регионального оператора капитального ремонта Виктор Тихоненко.