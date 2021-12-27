Жители аварийных домов в Еманжелинске остались недовольны качеством новых квартир

Администрация ответила на претензии горожан — в новостройке продолжаются отделочные работы

В Еманжелинске жители аварийных домов, которым в ближайшее время планируют передавать новые квартиры по программе переселения, пожаловались на недоделки в строящемся жилье на улице Энгельса, 22. В городской администрации ИА «Первое областное» сообщили, что в новостройке продолжаются отделочные работы и собственникам пока не передают ключи от квартир.

«Просим проверить жилье, в которое хотят переселить людей из аварийных домов и детей-сирот в городе Еманжелинске. Вы уже приезжали на место строительства с проверкой на Энгельса, 22. Это нецелесообразное использование государственных денег, которые были выделены на строительство этого дома», — обратились к губернатору в соцсетях еманжелинцы.

В администрации города пояснили, что передача квартир жителям пока не состоялась. Новостройку не ввели в эксплуатацию, там продолжается отделка, и все замечания застройщик устранит.

«В настоящее время по адресу Энгельса, 22 продолжается строительство, которое производится застройщиком АО ЮУ КЖСИ. В целях переселения граждан из аварийного жилья администрацией района заключены контракты на приобретение квартир в указанном доме. В настоящее время в квартирах проводятся отделочные работы. Приемка квартир будет производиться специальной комиссией после полного завершения отделочных работ», — ответили ИА «Первое областное» в администрации Еманжелинска.

Напомним, в России продолжат программу переселения жителей аварийных домов. Об этом сегодня, 23 декабря, рассказал президент Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции.

Также ранее стало известно, что в Челябинской области досрочно расселят аварийные дома. Регион получит дополнительные средства.



В Челябинской области на строительство жилья для южноуральских детей-сирот направят более миллиарда рублей. По распоряжению Алексея Текслера средства на эти цели увеличили почти в полтора раза.