В России продолжат программу переселения жителей аварийных домов

Также власти обратят внимание на проблему граждан, которые проживают в аварийных квартирах, взятых в ипотеку

В России продолжат программу переселения жителей аварийных домов. Об этом сегодня, 23 декабря, рассказал президент Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции.



«Первая программа работала в отношении жилья, признанного до одного временного периода аварийным. Потом признанного аварийным до 1 января 2017 года. Продолжение программы будет, будут выделяться деньги»,– сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент обратил внимание на проблему граждан, которые проживают в аварийных квартирах, взятых в ипотеку.



«Надо помочь людям, которые проживают в аварийных квартирах, взятых в ипотеку. Мы поищем решение проблемы. Честно говоря, первый раз об этом слышу – всегда думал, что аварийное жилье построено давно и людей из этих трущоб нужно срочно забирать», – заявил президент.

Владимир Путин отметил, что касательно софинансирования регионов и министерства экономики России в вопросе расселения жителей из аварийного жилья государственная власть понимает свою задачу: удовлетворить потребность людей. Однако президент подчеркнул, что будет учитываться факт роста финансовых возможностей регионов, существенного увеличения доходов региональных бюджетов.



Также ранее стало известно, что в Челябинской области досрочно расселят аварийные дома. Регион получит дополнительные средства.



В Челябинской области на строительство жилья для южноуральских детей-сирот направят более миллиарда рублей. По распоряжению Алексея Текслера средства на эти цели увеличили почти в полтора раза.

