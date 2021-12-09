Жители Верхнеуральска остались без газа из-за затянувшегося строительства сетей

Горожане понадеялись на подключение в ноябре и убрали печи

В Верхнеуральске жители девяти улиц оказались заложниками затянувшегося строительства газопровода — людям пообещали газ еще в ноябре, они убрали печки и электрокотлы, но теперь стало ясно, что подключение состоится только в апреле. В администрации района пояснили, что для газификации нового квартала, нужно отключить от газа другую часть города. Сделать это зимой невозможно. В ситуации разбирались корреспонденты ИА «Первое областное».

Жители Верхнеуральска пожаловались на то, что остались без дров, печей и электрокотлов в ожидании газификации, которую им обещали еще в ноябре. Теперь люди не представляют, как им отапливать свои дома. Свою историю написал в соцсетях написал представитель инициативной группы Владимир Вернигоров. Он рассказал, что четыре года назад жители 115 домов сдали деньги на проект газификации своих девяти улиц.

«В этом году начали его реализовывать весной. Во время работ нам озвучили, что газ будет подан в конце ноября. Владельцы домов начали проводить монтажные работы в домах по установке газовых котлов и коммуникаций, убрали печи, электрокотлы, которые не соответствовали по техусловиям. Не стали закупать дрова, уголь, надеясь, что будут отапливаться газом. Но вот уже почти середина декабря, а газа так и нет. Буквально 6 декабря нам озвучили, что на неделе будет врезка в общую трубу. А 7-го было сказано, что для врезки нужно отключение других потребителей газа на трое суток, хотя перед этим упоминалось всего одни сутки», — написал Владимир.

Теперь жителям обещают подключение газа не раньше апреля, когда закончиться отопительный сезон. Документы в администрации района на обслуживание сетей подписаны. Но само подключение сейчас невозможно. Пока же администрация района предлагает жителям подготовить все документы на разрешение на подведение газа.

Газификация этой части города — значительный объем для Верхнеуральска. Согласно данным сайта Госзакупок, работы на участке проводила компания ООО «Трубопласт» из Магнитогорска. По контракту пусконаладочные работы должны были завершиться в конце июля 2021 года. Мэрия не стала комментировать причину затянувшегося пуска сетей. Представители пресс-службы районной администрации лишь пояснили, что присоединение к газу невозможно из-за необходимости отключить более 200 абонентов от газового обслуживания.

Похожая история сложилась и в Фершампенуазе. Здесь жители села убрали отопительные приборы, надеясь на газификацию, но вторую зиму вынуждены встречать без «голубого огонька». Самые отчаянные фершампенуазцы даже самостоятельно закопали газопровод, чтобы ускорить темпы подключения.