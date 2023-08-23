В активно застраиваемых районах Челябинской области повысят качество электроснабжения

Алексей Текслер проинспектировал объекты энергоинфраструктуры в Сосновском районе и в Челябинске

В среду, 23 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер совершил рабочую поездку в Сосновский район. Главная тема этого выезда — качество электроснабжения поселений. Именно из Сосновского района поступало самое большое количество жалоб на отключения и скачки напряжения в домах. Это было связано с тем, что старые сети не справлялись с активными темпами застройки, которая ведется в пригороде. Совместно с гендиректором ПАО «Россети Урал» Александром Пятигором глава региона осмотрел модернизированные и строящиеся объекты энергосетевого хозяйства, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Жители деревни Медиак, что находится всего в двух десятках километров от областного центра, уже давно терпели постоянные перебои со светом. Одна из местных жительниц, работающая в деревне почтальоном, рассказала нам, что без электричества раньше можно было сидеть неделями, а про технику и говорить нечего. Она постоянно выходила из строя из-за нестабильного напряжения. После договоренностей, достигнутых Алексеем Текслером с руководством уральских «Россетей», здесь заменили порядка шести километров сетей (старые износились на 90%) и установили новую трансформаторную подстанцию.

«У нас рядом находится Челябинск, а по количеству электроотключений Сосновский район — один из лидеров в отрицательном смысле. Поступало большое количество жалоб. Проблему понимаем, район развивается, ведется активное жилищное строительство, а сети к такой нагрузке были не готовы. Все эти вопросы копились долгие годы, и наше совместное решение существенно изменит ситуацию в лучшую сторону. Такой единой системной программы в Сосновском районе не было никогда», — отметил глава региона.





Теперь селяне говорят губернатору, что перебоев нет, а напряжение в домах стабильное. Оборудование, использованное для проведения реконструкции, не просто отечественное, а произведенное на Урале. Понятно, что проблема с электричеством была характерна не только для Медиака, но и для остальных поселений района. Чтобы повысить качество подачи электричества, компания занимается реконструкцией (фактически строительством) подстанции «Кременкуль» на 110 кВ. До конца этого года там появится новый силовой трансформатор, а в следующем году запустят еще один мощностью 16 мегавольт-ампер. После этого электроснабжение станет надежным сразу для 13 населенных пунктов района.





В целом энергетиками принята масштабная программа по обновлению энергохозяйства сразу в восьми муниципалитетах, приближенных к Челябинску: в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском, Еманжелинском, Кунашакском и Каслинском районах, а также Копейске и Коркино.

«Большое количество жалоб у нас возникает по качеству и надежности электроснабжения, особенно в пригородах Челябинска — Сосновском и Красноармейском районах. На последней прямой линии было много обращений, и я говорил, что мы с „Россетями“ договорились о реализации дополнительных мероприятий. В восьми районах Челябинской области, в первую очередь в Сосновском, предусмотрены 26 мероприятий: порядка 100 км новых электрических сетей, новые подстанции, 23 трансформатора. Мы сегодня проинспектировали некоторые объекты, часть из них уже введена в эксплуатацию», — заявил Алексей Текслер.



Губернатор отмечает, что сети не поспевали за строительством жилья и социальных объектов, поэтому такое решение назрело давно. Говорили и о других программах развития: «Россети» в Сосновском районе будут применять новые технологии. Искусственный интеллект в случае возникновения проблем и отключений автоматически будет переключать потребителей. Сегодня же на поиск порыва уходят часы или даже дни, а новые решения позволят сделать так, что потребитель вообще не заметит проблемной ситуации.





Масштабные работы в энергохозяйстве ведутся и в самом Челябинске, который активно развивается за счет не только нового жилья, но и больших объектов. Скоро у нас появятся межуниверситетский кампус мирового уровня, РМК-Арена и легкоатлетический футбольный манеж. Все это требует большого количества энергии, поэтому специалисты взялись за реконструкцию подстанции «Паклинская», которая находится на Университетской набережной. Два новых трансформатора с увеличенной мощностью обеспечат северо-запад Челябинска надежным электроснабжением.





Чтобы не возникало ситуаций, когда потребность в электричестве больше имеющихся возможностей, Алексей Текслер поручил построить центр питания. Он расположится в деревне Малиновка Сосновского района, что обеспечит дальнейшее развитие пригорода. Тем не менее иногда дело не только в том, что сети или объекты энергетики устарели и не поспевают за нарастающей на них нагрузкой. Бывает так, что у сетей просто нет хозяина, а кое-кто из нерадивых ТСО предпочитает не заниматься модернизацией своего хозяйства.

«Занимаемся и бесхозяйными сетями и их консолидацией. Объекты нерадивых территориальных сетевых организаций, которые не обеспечивают качество и надежность, переходят в МРСК Урала и квалифицированных предприятий. Во всем регионе мы этим занимаемся. Делаем упор на проблемы, которые копились годами. Откровенно говоря, я был удивлен, когда приехал в регион, что вокруг Челябинска столько проблем, связанных с электроснабжением. Мне казалось, что такой крупный и мощный регион должен активно этим заниматься, но сейчас мы эти ошибки исправляем. Программа не остановится в этом году, будем продолжать ее дальше, чтобы обеспечить развитие внутри Челябинска, вокруг него, да и в других наших районах», — резюмировал губернатор.





Гендиректор ПАО «Россети Урал» сообщил, что на модернизацию электросетевых объектов направят свыше 5,5 млрд рублей. Сверх этого запланированы инвестиции еще на 12 млрд в период с 2024 по 2028 год. Пока эти показатели находятся на утверждении, поэтому и эти цифры не окончательные.

«Мы ежегодно ведем корректировку инвестпрограммы в первую очередь на предмет приоритизации объектов и необходимости этих мероприятий, синхронизируя свои планы с планами развития региона. На целевую программу по повышению качества электроснабжения пригородов столицы Южного Урала в 2023 году мы направим более 620 млн рублей», — прокомментировал Александр Пятигор.