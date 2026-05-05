Соцфонд пересмотрит свои отказы в едином пособии многодетным из Челябинской области

Родители сохранят выплаты при превышении дохода на 10%

Многодетные семьи продолжат получать единое пособие на детей, если среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Соответствующие поправки в законы вступают в силу уже в конце мая, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Будут пересмотрены все отказные решения, которые с начала года получили многодетные семьи из-за незначительного превышения. Обращаться в Отделение Соцфонда и подавать повторно заявление не нужно. Специалисты назначат единое пособие на новый срок и направят уведомление о вынесенном решении в личный кабинет родителя на портале госуслуг», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

В Соцфонде делают оговорку, что пересматривать будут только те заявления, которые были поданы в последний месяц периода, на который назначалось пособие, или в течение трех месяцев после его окончания.

Сейчас прожиточный минимум на душу населения в Челябинской области составляет 17 424 рубля. С учетом разрешенных 10% доход семьи может достигать 19 166,4 рубля на человека.

«Единое пособие многодетным семьям будет устанавливаться с месяца подачи заявления в размере 8450,5 рубля. Это соответствует 50% регионального прожиточного минимума на детей», — уточнил Владимир Шаронов.

В ведомстве добавляют, что правило работает только один раз за весь период получения пособия и только если превышение дохода было единственной причиной отказа. При этом семья по-прежнему должна проходить комплексную оценку нуждаемости.