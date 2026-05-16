Жителей Челябинской области предупредили об очень жаркой погоде 17 мая

Лучшими спутниками во время отдыха на природе будут бутылка с водой и головной убор

Аномально жаркой сохранится погода в Челябинской области в воскресенье, 17 мая: синоптики пообещали прогрев до +31 градуса. При этом ночью температура может рухнуть до +3, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Холодной предстоящая ночь выдастся в горах и низинах. На остальной территории региона ожидается +8...+13 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до аномальных для мая +26...+31 градуса. Ветер будет восточным и слабым. Также синоптики спрогнозировали преимущественно солнечную погоду.

В Челябинске в ночь на воскресенье воздух остынет до +13 градусов, днем потеплеет до +30. Сухо и почти без ветра.

При аномальной жаре спасатели рекомендуют выходить на улицу в утренние и вечерние часы, когда солнце не так активно. Снизить нагрузку на организм помогут головной убор и регулярное употребление чистой воды.

При очень высокой температуре важно строго соблюдать правила пожарной безопасности.