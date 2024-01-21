Жителей Челябинской области предупредили об обильных снегопадах

В регионе сохранится порывистый ветер

В понедельник, 22 января, в Челябинскую область вернутся обильные снегопады. Штормовой ветер сохранится. Столбики термометров покажут до −10 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на понедельник в Челябинске температура опустится до −10...−12 градусов. Снег, возможна метель. Днем воздух прогреется до −5...−7 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью от 7 до 12 метров в секунду, днем от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области ночью ожидается умеренный снег и от −9 до −14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −5... −10 градусов. Осадки сохранятся, в южной половине региона усилятся. На дорогах прогнозируют снежные заносы и гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, днем — от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Автомобилистов предупредили о снегопадах и рекомендовали не выезжать на трассы без острой необходимости.