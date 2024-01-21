Водителей призвали отказаться от поездок по трассам в Челябинской области из-за снегопадов

Непогода разыграется в ночь на 22 января

Новая неделя в Челябинской области начнется с порывистого ветра и снегопадов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области со ссылкой на Гидрометеоцентр, 22 января на всей территории региона ожидаются снег, метели, снежные заносы и гололед на дорогах. В таких условиях на трассы лучше не выезжать.

«С 23:00 21 января до 20:00 22 января ожидаются осадки в виде снега по всей территории области от 1 до 7 миллиметров. Скорректируйте свои планы, особенно дальние поездки, согласно прогнозируемым погодным условиям. Соблюдайте личную безопасность и безопасность дорожного движения!»— сообщили в МЧС.

Если отправиться в путь крайне необходимо, спасатели рекомендуют как следует подготовиться: взять с собой лопату, трос, залить полный бак топлива, иметь запас еды и горячего чая. В случае нештатной ситуации можно обратиться к сотрудникам ГИБДД или позвонить по телефону 112.