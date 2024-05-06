Жителей Челябинской области предупредили о заморозках в ночь на 7 мая

Объявлено экстренное предупреждение

В ночь на 7 мая в Челябинской области местами может похолодать до −3 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили жителей региона о заморозках, а также пообещали дождь с мокрым снегом в горах области.

Южноуральцам, отправляющимся в дальнюю дорогу в ночь, лучше одеться теплее, а также взять с собой термос с горячим чаем.

По данным синоптиков, на этой неделе температура поднимется до +20 градусов только в среду, после градусники вновь опустятся до +10 градусов и ниже в связи с поступлением в регион новой волны похолодания.