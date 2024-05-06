До +20 градусов потеплеет в Челябинской области на этой неделе

Но всего на один день

Наступившая неделя в Челябинской области будет чуть теплее, чем предыдущая. А к среде в регионе потеплеет до +20 градусов. Но, по прогнозам синоптиков, теплым будет только один день, с четверга в регионе вновь установится прохладная погода. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

По данным синоптиков Уральского Гидрометеоцентра, 6 мая к уральским регионам приблизится западный циклон. Он принесет небольшое повышение температуры до +12…+14 градусов, местами могут пройти кратковременные дожди.

«8—9 мая юго-западный циклон принесет кратковременное потепление и дожди, которые могут сопровождаться грозами», — уточнили синоптики.

В Челябинске, по данным популярных погодных сервисов, в понедельник и вторник будет максимум +12 градусов, без осадков. В среду воздух прогреется до +22 градусов. Но уже в четверг в регионе температура воздуха вновь резко опустится до +12 градусов, пройдет дождь. В пятницу и субботу столбики термометров не поднимутся, а в воскресенье возможно потепление до +17 градусов.





На юге региона температура начнет постепенно повышаться уже со вторника, но в результате не поднимется выше +18 градусов. Уже со среды начнутся дожди, которые продолжатся в четверг и принесут похолодание до +9 градусов. К концу недели градусник покажет до +15 градусов.

На западе области первая половина недели будет дождливой, осадки прекратятся только к пятнице. В среду потеплеет до +22 градусов, но уже в четверг температура упадет до +8 градусов.

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