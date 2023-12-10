Жителей Челябинской области предупредили о возвращении экстремальных морозов 11 декабря

В регионе объявили штормовое предупреждение

Новая порция ультраполярного воздуха надвигается на Челябинскую область. В связи с этим в ночь на 11 декабря температура в регионе вновь опустится до −40 градусов. Ниже −30 градусов ожидается и в дневные часы. Ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −30...-32 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся. Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на понедельник местами пройдет слабый снег. В целом температура воздуха будет от −29 до −34 градусов, в горах и низинах опустится до −40 градусов, а на крайнем юге ожидается около −26 градусов. Днем погода сохранится морозной — от −26 до −34 градусов. Ветер преимущественно северный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

ЕДДС-112 Челябинска опубликовала экстренное предупреждение в связи с морозами. Чтобы не заболеть и не получить обморожение, спасатели МЧС рекомендуют правильно одеваться. Как именно — читайте в нашем материале.