Жителей Челябинской области предупредили о сильном гололеде

Гидрометцентр России опубликовал экстренное предупреждение

Сегодня, 1 ноября, в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный гололед. Экстренное предупреждение накануне опубликовал Гидрометцентр России.

«Ночью и днем 1 ноября в Челябинской области местами ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение: сильный гололед, налипание мокрого снега на провода, изморозь»,— сообщили синоптики.

Предупреждение действует до 20:00 1 ноября.

По данным челябинских синоптиков, сегодня в отдельных районах области пройдет снег с дождем. Температура воздуха будет варьироваться от −1 до +4 градусов, на юге потеплеет до +8 градусов.

Если вы поскользнулись, упали и подозреваете у себя серьезную травму, обращайтесь в травмпункты — они работают круглосуточно. Адреса можно найти здесь.

