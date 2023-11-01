В Челябинской области ожидается потепление до +8 градусов и небольшой снег с дождем

Ветер будет слабым

Сегодня, 1 ноября, в Челябинске будет преимущественно пасмурно, местами пройдет небольшой снег. В большинстве районов региона температура воздуха будет плюсовой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинской области утром будет около +1 градуса, местами чуть ниже. Днем температура поднимется до +4 градусов, на юге ожидается до +8 градусов. В отдельных районах будет около нуля градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег с дождем. В отдельных районах на дорогах гололед. Утром возможен туман. Ветер преимущественно западного направления 3 — 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром обещают около −2 градусов, днем воздух прогреется до +2 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром на дорогах гололед. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.