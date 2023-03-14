Жителей Челябинской области предупредили о перебоях с вывозом мусора из‑за снегопадов

Транспорт вязнет в сугробах и буксует на подъемах

Региональный оператор по обращению с отходами Центр коммунального сервиса сообщил о трудностях с вывозом мусора, возникающих в Челябинской области из-за нечищеных дорог, снежного наката и ледяных колей. «Своевременное обслуживание дорог во многом определяет качество услуги по обращению с ТКО», — отметили в пресс-службе регоператора сегодня, 14 марта, в связи с прогнозируемыми на Южном Урале снегопадами.

В ЦКС подчеркнули, что плохая уборка дорог от снега — самая распространенная проблема, возникающая при вывозе мусора, особенно в частном секторе.

«Как правило, у перевозчиков возникают сложности с проездом по отдельным улицам поселков после сильных снегопадов. Мусоровозы иной раз не могут проехать даже там, где недавно поработала снегоуборочная техника», — пояснили в компании.

Иногда из-за припаркованных автомобилей мусоровозам приходится съезжать с расчищенного участка на снежный навал. В результате крупногабаритный транспорт вязнет в снегу.

Кроме того, в населенных пунктах со сложным рельефом проблемой становятся скользкие дороги: техника не может подняться в гору, а при спуске часто становится неуправляемой. Весеннее таяние добавило трудностей в виде снежной каши, в которой вязнут тяжелые грузовики.

«Отметим, что последние снегопады, обрушившиеся на Челябинскую область в конце февраля — начале марта, до сих пор дают о себе знать. Из-за плохой уборки дорог многие перевозчики испытывают сложности с обслуживанием поселков. Особенно остро это ощущается на юге области, в частном секторе Магнитогорска», — посетовал регоператор.

Фоторепортаж о сегодняшнем внезапном мартовском снегопаде в Челябинске читайте на сайте ИА «Первое областное».