Жителей Челябинска приглашают на бесплатную проверку родинок

В среду, 4 февраля, пройдет акция к Всемирному дню борьбы против рака

В среду, 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, в Челябинске можно будет бесплатно проверить родинки и другие новообразования кожи. Акция направлена на раннее выявление меланомы — одной из самых опасных опухолей, которая при своевременной диагностике в 90% случаев излечима, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Часто мы считаем родинки особенностью кожи. Но изменение их формы, цвета или размера — серьезный сигнал. Акция поможет челябинцам быстро и бесплатно получить консультацию специалиста», — говорит заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска Юлия Канаева.

Осмотр проведут дерматологи в двух медучреждениях города:

— городская клиническая поликлиника № 8 (пр. Ленина, 3, каб. 206 и ул. Трашутина, 20, каб. 27). Запись по телефону: 8 (351) 700-00-33;

— городская клиническая больница № 11 (ул. Дзержинского, 15, каб. 208). Запись по телефону: 8 (351) 214-29-29.

Прием будет вестись с 9:00 до 13:00 только по предварительной записи. При себе нужно иметь полис ОМС. Количество мест ограничено, поэтому записаться лучше заранее.

Онкологи между тем назвали семь обследований, которые помогут вовремя обнаружить рак.