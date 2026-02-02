Онкологи назвали семь обследований, которые помогут вовремя обнаружить рак

Эти анализы и процедуры включены в бесплатную диспансеризацию

В программу бесплатной диспансеризации включен специальный онкоскрининг — набор анализов и процедур, которые помогают выявить онкологию на ранней стадии. Объем проверок зависит от возраста и пола пациента, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

Рак молочной железы: маммография (для женщин 40–75 лет, раз в 2 года).

Рак шейки матки: мазок на цитологию (для женщин 18–64 лет, раз в 3 года).

Рак предстательной железы: анализ крови на ПСА (для мужчин в 45, 50, 55, 60 и 64 года).

Рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: ЭГДС (гастроскопия) в 45 лет или по показаниям.

Рак легких: флюорография или рентгенография, при необходимости — КТ.

Колоректальный рак (кишечника): анализ кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет раз в 2 года, с 65 до 75 лет — ежегодно). При показаниях — колоноскопия.

Рак визуальных локализаций: осмотр кожи, слизистых рта, пальпация щитовидной железы и лимфоузлов.

Диспансеризация позволяет выявить болезнь на ранней, часто бессимптомной стадии, когда лечение наиболее эффективное и щадящее.

Напомним, диспансеризацию можно проходить с 18 лет один раз в три года, а после 40 лет — каждый год.