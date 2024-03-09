Жителей Челябинска предупредили о гололеде

В городе наблюдается существенный перепад ночных и дневных температур

Погода в Челябинске в последние дни установилась неустойчивая: ночью температура опускается почти до −15 градусов и даже ниже, а днем поднимется почти до нуля градусов. Из-за этого на дорогах и тротуарах образуется гололед, о котором горожан предупредили в ЕДДС-112 Челябинска.

«Уважаемые челябинцы! В связи погодными условиями на дорогах и тротуарах наблюдается гололедица. Рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию и осторожность!»— призвали горожан.

Кроме того, из-за перепадов температур возможны сход снега с крыш домов, падение сосулек и наледи. В случае обнаружения опасных мест горожанам рекомендуют обращаться в управляющую компанию или управление ЖКХ города по телефону 263-21-21.

На минувшей неделе власти Челябинска отправились по районам города, чтобы проверить, как управляющие компании очищают кровли домов от снега и наледи. 5 марта вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов проверил Металлургический район.