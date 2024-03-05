В Челябинске остаются актуальными опасность схода снега с кровель и падения сосулек. Управляющие компании сетуют, что уже не первый раз за зиму выводят альпинистов и технику на очитку кровель. Сегодня, 5 марта, с проверкой в Металлургический район отправился вице-мэр Александр Астахов, сообщает пресс-служба администрации города.
Первым пунктом его осмотра стал дом по адресу Павелецкая, 26. Накануне с крыши сошла наледь, к счастью, никто не пострадал. По словам вице-мэра, управляющей компании нужно выполнять хотя бы минимальный перечень услуг, а также обеспечить безопасность жителей. «Сегодня объезд проводим совместно с управляющими компаниями. Смотрим, как работают автовышки, альпинисты. Требуем, чтобы максимально быстро убирали наледь и сосульки с кровли. А также своевременно устанавливали ограждение опасных участков», — рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
Компания «Доверие Мирное» чистит кровлю на своем жилфонде уже по второму кругу. В штате УК есть 15 альпинистов, а технику предоставляет подрядная организация. Представитель компании «Новелла» Алексей Крупин отметил, что свой жилфонд они очищают третий раз — это около 50 домов. «В целом по городу достаточно большое количество кровель уже очищено. Мы требуем от управляющих компаний принимать действенные меры в отношении очистки кровель. В том числе когда происходит подтопление квартир на верхних этажах», — поделился Александр Астахов.
Кроме того, вице-мэр отметил, что на этой неделе пройдут рейды по всем районам города. По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в адрес управляющих компаний, которые плохо чистят крыши, будут направлены санкции в Государственную жилищную инспекцию.
Напомним, что в Челябинской области из-за потепления до плюсовой температуры с крыш зданий массово начали сходить сосульки и снег. В Пласте упавшая глыба чуть не накрыла женщину, сидевшую на лавке у подъезда
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Ранее начальник Госжилинспекции Челябинской области Рашида Ковалева рассказала, какой штраф грозит «управляйкам» за халатную работу.