Власти Челябинска организовали очередной рейд по расчистке снега и сосулек с крыш

За неделю вице-мэр объедет все районы города

«Сегодня объезд проводим совместно с управляющими компаниями. Смотрим, как работают автовышки, альпинисты. Требуем, чтобы максимально быстро убирали наледь и сосульки с кровли. А также своевременно устанавливали ограждение опасных участков»,

— рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В целом по городу достаточно большое количество кровель уже очищено. Мы требуем от управляющих компаний принимать действенные меры в отношении очистки кровель. В том числе когда происходит подтопление квартир на верхних этажах»,

— поделился Александр Астахов.