Жителей Челябинска начали прививать от коронавируса во дворах

Мобильные бригады медиков выезжают туда по заявкам депутатов

Кампания по массовой вакцинации от коронавируса принимает новые формы. В Челябинской области делать прививки начали во дворах многоквартирных домов. Об этом в пятницу, 2 июля, во время брифинга с журналистами рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Вакцинацию во дворах, по словам политика, чаще всего проводят по просьбе местных депутатов. Они самостоятельно договариваются с жильцами и вызывают бригаду медиков. Также в Челябинской области сегодня можно привиться в ТРК, в садовых товариществах, в парках и скверах. Полный перечень адресов, где работают выездные бригады, наши читатели могут найти на сайте ИА «Первое областное» каждую пятницу.

«Единственный способ остановить распространение вируса — вакцинация. Если вирус не будет распространяться, не будет и мутаций, которые усложняют течение болезни и ее лечение», — напомнила Ирина Гехт.

По словам Гехт, первым компонентом вакцины уже привились почти 445 тысяч южноуральцев, вторую дозу получили более 325 тысяч человек. Медики уже использовали более 90% пришедшей в регион вакцины.

А в четверг, 1 июля, на Южном Урале побили рекорд по количеству граждан, привившихся за одни сутки: первую дозу получили 13 тысяч 287 человек, вторую — 3 тысячи 437 южноуральцев.

Вскоре на Южном Урале может начаться ревакцинация граждан. Власти области ждут подробных инструкций от Минздрава РФ по срокам ревакцинации и по выбору вакцин. При этом уже известно, что в условиях пандемии проходить ревакцинацию Минздрав советует каждые полгода.

Также стало известно, что на Южном Урале мигранты смогут привиться от коронавируса «Спутником Лайт» за деньги.



Между тем мошенники предлагают челябинцам купить фиктивные сертификаты о вакцинации от ковида. Ранее мы уже рассказали, чем это опасно.

