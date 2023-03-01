Многодетная мать лишилась детей из-за пристрастия к спиртным напиткам. Сегодня дети находятся под опекой тети, а сама женщина должна выплачивать алименты. Так как нормальной работы у нее не было, долг перед приставами достиг одного миллиона рублей.В феврале женщину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Но изменить отношение к жизни ее заставило не наказание, а встреча с новым мужчиной.
«Женщина вышла замуж. Узнав о жизненной ситуации своей супруги, мужчина погасил ее долг по алиментам из своих средств. Не остались и дети без подарков от отчима. Кроме того, глава семьи для совместной жизни с новой супругой и ее детьми уже приобрел новый дом, в перспективе — приобретение квартиры», — рассказывают в пресс-службе.
Теперь дама мечтает скорее найти работу и восстановиться в правах на детей.
Правда, ей еще предстоит отработать 40 часов в пользу государства.
А в это время в поселке Еманжелинка Еткульского района разгорелся нешуточный семейный скандал. Две семьи делят 11-летнюю девочку. Лера с рождения жила с мамой и бабушкой, папу школьница почти не знает. Год назад мама девочки умерла, и теперь биологический отец хочет забрать ребенка к себе. Но Леру не отдает 72-летняя бабушка.