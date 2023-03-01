Житель Сатки заплатил миллион рублей алиментов на детей новой подруги

И купил дом, чтобы жить с ними одной семьей

Лишенная родительских прав многодетная мама из Сатки встретила принца на белом коне. Мужчина выплатил ее долг по алиментам, купил подарки детям и готов заменить малышам папу. Историю, в которую нынче трудно поверить, рассказала пресс-служба Главного управления ФССП России по Челябинской области.

Многодетная мать лишилась детей из-за пристрастия к спиртным напиткам. Сегодня дети находятся под опекой тети, а сама женщина должна выплачивать алименты. Так как нормальной работы у нее не было, долг перед приставами достиг одного миллиона рублей.

В феврале женщину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Но изменить отношение к жизни ее заставило не наказание, а встреча с новым мужчиной.

«Женщина вышла замуж. Узнав о жизненной ситуации своей супруги, мужчина погасил ее долг по алиментам из своих средств. Не остались и дети без подарков от отчима. Кроме того, глава семьи для совместной жизни с новой супругой и ее детьми уже приобрел новый дом, в перспективе — приобретение квартиры»,

— рассказывают в пресс-службе.

Теперь дама мечтает скорее найти работу и восстановиться в правах на детей.