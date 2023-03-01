В Еманжелинке пенсионерка не отдает внучку родному отцу

Девочка из Челябинской области потеряла маму, а папа никогда не заботился о ребенке

В поселке Еманжелинка Еткульского района разгорелся нешуточный семейный скандал. Две семьи делят 11-летнюю девочку. Лера с рождения жила с мамой и бабушкой, папу школьница почти не знает. Год назад мама девочки умерла, и теперь биологический отец хочет забрать ребенка к себе. Но Леру не отдает 72-летняя бабушка.

«ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ НУЖНО, ЧТО ЗА ЧУДО ТЫ РОДИЛА!»

Когда девочка появилась на свет, ее родители уже успели расстаться. По словам бабушки, месяца через три после свадьбы Сергей начал пить — тогда Елена подала на развод. В душе женщина еще надеялась, что супруга исправит рождение дочки. Но мужчина девочку так и не принял.

«Прихожу к дочери, а она плачет: „На УЗИ сказали, что родится девочка. А Сергей говорит — хочу пацана, нормальная женщина мужиков рожает“»,

— вспоминает то время бабушка Леры Валентина Журавлева.

Видимо, из-за стресса, в котором тогда жила Лена, Лерочка появилась на свет раньше времени. Девочка весила меньше двух килограммов и целый месяц провела в больнице. Сергей ни разу туда не пришел.

«На регистрации ребенка в ЗАГСе его тоже не было. Лене он заявил: „Посмотреть еще нужно, что за чудо ты родила!“ Но в графе „Отец“ все равно поставили его имя, так как зачали Лерочку в браке»,

— рассказывает Валентина.

Елена с матерью поднимали ребенка сами. Когда Лере исполнилось четыре года, девочку стала навещать мать Сергея — ребенок растет копией второй бабушки. Но и она через пару лет, по словам Валентины, к внучке охладела.

«В школу Лера пошла с шести лет. Она была маленькой, поэтому на линейке ее посадили на плечо к старшекласснику и доверили звенеть в колокольчик. Лере очень хотелось, чтобы в этот момент ее видел папа. Но на линейку Сергей не пришел. Он вообще, когда видел ее в деревне, делал вид, будто дочку не узнает»,

— рассказывает Валентина.

«Я ЖИВУ ПО РАСПИСАНИЮ ВНУЧКИ»

Время шло. Сергей снова женился. Лена встретила другого мужчину, родила сына. И наверное, каждый и дальше бы шел своей дорогой, но вмешалась судьба.

В декабре 2021 года Лена попала в больницу с болями в животе и впала в кому, а вскоре умерла от осложнений перитонита. После похорон бабушка пошла в органы социальной защиты, чтобы оформить пенсию по потере кормильца и вместо дочери получать алименты. Но женщине отказали, так как права на девочку перешли биологическому отцу. По закону Лера должна переехать жить к папе.

Только ни бабушка, ни сама девочка этого не хотят.

«Дочка много работала, и я растила Леру с пеленок: водила в садик и в музыкалку, кормила, делала с ней уроки. Я и сегодня живу по ее расписанию. На двоих у нас просторная трешка. У внучки есть своя комната, пианино. А куда отец ее приведет? Со второй женой он развелся и живет с мамой, c ее сожителем. А там только две комнаты. Лера девочка, почти подросток, сейчас ей женская забота важна»,

— говорит Валентина.

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ДОЧЬ РОСЛА СКАНДАЛИСТКОЙ»

У отца Валерии свое видение ситуации. По словам Сергея Скурлатова, при жизни бывшая жена позволяла ему видеться с дочкой. После смерти Елены он согласился оставить Леру у бабушки с одним условием: они будут встречаться и дальше. Обещал оформить на бабушку временную опеку. Соцзащита составила график встреч, но состоялась только одна. Больше бабушка зятя на порог не пускает.

«Зря я на все это согласился. Это моя ошибка. Должен был сразу забрать Леру себе. Бабушка не заслуживает опеку. Она ведет себя очень плохо. Не хочу, чтобы дочь, как она, выросла скандалисткой», — говорит Сергей Скурлатов.

Со своей стороны Валентина говорит, что встречам с папой она не препятствует.

«Пусть встречаются, только не в моей квартире! Пусть приходит к подъезду, гуляет с ней, но ведь он не приходит. Место для встречи готов также выделить мой старший сын. Но Лера в принципе не хочет встречаться с папой. Она видела отца несколько раз в своей жизни, для нее он, по сути, чужой человек»,

— объясняет бабушка.

Бабушка не теряет надежды получить временную опеку. Без нее она не может водить девочку в поликлинику, подписывать документы, которые касаются жизни Леры, снимать алименты — сейчас они просто копятся на счете судебных приставов. А кормить, одевать Леру помогают взрослые сыновья Валентины, у которых также есть семьи и дети. А также отчим, от которого мама Леры родила сына. Мальчик, кстати, остался жить с родным папой, и Валентина на него не претендует, так как второго зятя ценит и уважает.

При этом папа оформил на свое имя пособие по потере кормильца, но эти деньги Сергей не снимает и на содержание Леры не передает.

БАБУШКА ТРЕБУЕТ ЛИШИТЬ ОТЦА ПРАВ…

Споры за девочку идут в судах. Бабушка подала иск, в котором требует отменить решение администрации Еткульского района об отказе во временной опеке на Леру, а также лишить Сергея родительских прав. Участие в рассмотрении дела принимает прокуратура Еткульского района.

«Это не означает, что мы заняли сторону бабушки. Мы отстаиваем интересы Леры. У несовершеннолетнего ребенка должен быть законный представитель. Пока все родительские обязанности исполняет бабушка. Отец не занимается воспитанием девочки и не принимает участия в ее жизни. Он должен понять, что у него есть не только права, но еще и обязанности в отношении дочки»,

— говорит помощник прокурора Еткульского района Евгения Васиченко.

…А ОМБУДСМЕН ПРИЗЫВАЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ

Семейный конфликт взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Взрослым выделили медиатора. Это переговорщик, который помогает найти компромисс без суда.

«Бабушка отказалась от работы с медиатором, она не готова к переговорам. Поэтому мы подключили профессиональных психологов из центра „Семья“. Они провели психологическую экспертизу и должны ответить, с кем девочке будет комфортнее жить. И мы, и суд ждем их рекомендации»,

— рассказала Евгения Майорова.

Омбудсмен также заметила, что ситуации, подобные этой, не единичны. После смерти матери опека обязана передать ребенка второму родителю. Если ребенок с отцом не общался, то судья может установить переходный период, во время которого ребенок остается с наиболее близким взрослым, но постепенно будет налаживать связь с отцом.

Решающее судебное заседание назначено на 14 марта. Редакция ИА «Первое областное» следит за развитием этой истории.

Между тем в Магнитогорске отец и отчим не могут поделить 8-летнего мальчика. Недавно школьник также потерял маму и оказался в городском приюте. Подробности этой семейной истории читайте в отдельном материале.

До этого ИА «Первое областное» следило за историей Киры Ионуш из Магнитогорска, которую после смерти мамы почти два года делили отец и старший брат. Наладить добрые отношения между девочкой и отцом психологи не смогли. В итоге папу лишили родительских прав, а Кира осталась жить в семье брата.