Житель Магнитогорска закроет автокредит на выигранный в лотерею миллион

«Это судьба наконец-то улыбнулась нам!» — считает счастливчик

Житель Магнитогорска Дамир стал миллионером в последний день 2025 года, но узнал об этом совсем недавно. Ведущий специалист по закупкам одной из компаний выиграл миллион рублей в акции «Второй шанс круглый год» лотереи «Мечталлион», сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

О выигрыше счастливчик узнал, когда ему пришло СМС. Дамир не поверил, но потом посмотрел эфир, где объявляли выигрышные билеты, и удостоверился в том, что теперь он — миллионер.

«Документы я уже отправил, но до сих пор не верю, что выиграл»,— рассказывает победитель.

Магнитогорец уже решил, на что потратит деньги: часть уйдет на погашение кредита за автомобиль, еще часть — на семейное путешествие.

По словам Дамира, это его первый крупный выигрыш. При этом билеты он покупает нередко и сразу на всю семью — а их четверо человек. Если рядом дети, то билеты выбирают именно они. Так что никакого секрета или стратегии нет, добавил счастливчик.

