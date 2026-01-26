Строитель из Челябинской области выиграл миллион, почесав ладонь

А ручка, которой он отмечал числа, стала талисманом

Очередной миллион достался уроженцу Челябинской области Денису Медведеву. Мужчина с семьей вот уже 20 лет живут и работают в Москве, а свою победу он связывает с народной приметой, сообщает пресс-служба «Столото».

Накануне розыгрыша у мужчины чесалась левая ладонь, потому он с супругой решил приобрести подарочный конверт «Столото» сразу с девятью лотерейными купонами. Проверку мужчина проводил во время прямой трансляции тиража.

«После того как зачеркнул в билете последнее число, выпавшее на шаре, мы с женой так завизжали от радости, что весь подъезд на ушах стоял. Тут же начали звонить родственникам и рассказывать о выигрыше», — рассказывает Денис, придя за своим призом.

Ручку, которой он отмечал числа, победитель оставил себе на память как талисман на удачу. Выигранный миллион пара планирует положить на депозит. Эти средства станут частью их накоплений на будущую покупку собственного жилья.

Напомним, в Челябинской области появились сразу два лотерейных миллионера. А в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото» южноуральцы выиграли более 76 миллионов рублей. При этом миллионером стал всего один человек.