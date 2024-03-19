Житель Челябинской области выиграл в лотерею почти 4,4 миллиона рублей

Счастливчик за выигрышем пока не обращался

Неизвестный пока житель Челябинской области 17 марта купил лотерейный билет за 60 рублей и выиграл почти 4,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей «Столото».

«За последние дни в „Спортлото“ „5 из 36“ появилось целых два миллионера. 17 марта житель Челябинской области купил билет за 60 рублей на мобильном сайте и выиграл приз 4 391 676 рублей»,— рассказали в пресс-службе «Столото».

Вторым счастливчиком оказался житель Свердловской области — он выиграл 16,7 миллиона рублей.

Ранее миллионером стала продавец мясных изделий из Магнитогорска Зинаида Ганиева. Она купила билет на рынке и выиграла 33,8 миллиона рублей.